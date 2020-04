COVID-19 cases by county: Monmouth 3,512; Ocean 3,238

State and county officials announced on Monday that the number of a positive case of COVID-19 had reached 3,512 in Monmouth County and 3,238 in Ocean County.

The numbers by municipality:



MONMOUTH COUNTY

Aberdeen: 104

Allenhurst: 2

Allentown: 2

Asbury Park: 62

Atlantic Highlands: 14

Avon-by-the-Sea: 10

Belmar: 6

Bradley Beach: 15

Brielle: 19

Colts Neck: 46

Deal: 21

Eatontown: 100

Englishtown: 12

Fair Haven: 15

Farmingdale: 9

Freehold Borough: 93

Freehold Township: 288

Hazlet: 138

Highlands: 12

Holmdel: 112

Howell: 316

Interlaken: 1

Keansburg: 60

Keyport: 39

Lake Como: 10

Little Silver: 24

Loch Arbour: 1

Long Branch: 184

Manalapan: 274

Manasquan: 20

Marlboro: 267

Matawan: 85

Middletown: 284

Millstone: 41

Monmouth Beach: 14

Neptune City: 20

Neptune Township: 188

Ocean: 153

Oceanport: 40

Red Bank: 64

Roosevelt: 3

Rumson: 23

Sea Bright: 8

Sea Girt: 9

Shrewsbury Borough: 21

Shrewsbury Township: 4

Spring Lake: 6

Spring Lake Heights: 13

Tinton Falls: 61

Union Beach: 18

Upper Freehold: 26

Wall: 110

West Long Branch: 40

Unknown: 5

OCEAN COUNTY

Barnegat 97

Barnegat Light 2

Bay Head 3

Beach Haven 5

Beachwood 49

Berkeley 243

Brick 395

Eagleswood 0

Harvey Cedars 0

Island Heights 3

Jackson 288

Lacey 90

Lakehurst 9

Lakewood 980

Lavallette 8

Little Egg Harbor 39

Long Beach Township 11

Manchester 189

Mantoloking 0

Ocean Gate 3

Ocean Twp. (Waretown) 17

Pine Beach 3

Plumsted 19

Point Pleasant Beach 18

Point Pleasant Borough 76

Seaside Heights 17

Seaside Park 3

Ship Bottom 5

South Toms River 34

Surf City 3

Stafford 84

Toms River 541

Tuckerton 4

